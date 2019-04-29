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روسيا تؤكد العمل على تنسيق لقاء بين لافروف ووزير خارجية حكومة الوفاق الليبية

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:48 ص
روسيا تؤكد العمل على تنسيق لقاء بين لافروف ووزير خارجية حكومة الوفاق الليبية وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة
موسكو(أ ش أ)
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، العمل على تنسيق لقاء بين وزير الخارجية، سيرجى لافروف، ووزير خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية محمد سيالة.

وقال مصدر فى الخارجية الروسية لوكالة أنباء سبوتنيك: "يجرى العمل على هذا اللقاء، لكن لا يوجد تاريخ محدد بعد".

وصرح مصدر فى حكومة الوفاق الوطنى الليبية، لوكالة سبوتنيك أن الوزير، محمد الطاهر سيالة، سيتوجه يوم 29 أبريل، إلى العاصمة الروسية موسكو، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يلتقى خلالها عددا من المسؤولين الروس لبحث الأوضاع التى تشهدها الساحة الليبية.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجى فيرشينين، الأربعاء الماضى، أن موسكو تدعو لوقف إطلاق النار فى ليبيا واستئناف الحوار، معربا عن دعمها للوساطة الأممية لحل الأزمة.

فى السياق ذاته، أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين لا يخطط لعقد لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية، محمد الطاهر سيالة، الذى يصل إلى موسكو اليوم.

وأجاب بيسكوف بالنفى على سؤال الصحفيين عما إذا كان الكرملين يخطط لعقد لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية، محمد الطاهر سيالة، الذى يزور موسكو اليوم لبحث الموقف الراهن فى البلاد والتصعيد العسكرى فى العاصمة طرابلس، قائلا: "لا".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، ليل الرابع من أبريل الجاري، إطلاق عملية لتحرير العاصمة طرابلس، والتى تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فايز السراج.

وتعانى ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات فى 2015، انقساما حادا فى مؤسسات الدولة، بين الشرق الذى يديره مجلس النواب والجيش الوطنى بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربى البلاد، وهى الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

 

 


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