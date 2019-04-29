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روسيا: إصابة شخص جراء انفجار لغم يعود للحرب العالمية الثانية

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:00 ص
روسيا: إصابة شخص جراء انفجار لغم يعود للحرب العالمية الثانية انفجار _ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/
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تعرض شخص، الأحد، لإصابة بالغة نتيجة لانفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بمدينة بطرسبورج شمال غربى روسيا.

وقالت متحدثة باسم إدارة منطقة نيفسكى بالمدينة - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "قنبلة من زمن الحرب الوطنية العظمى انفجرت، ما أدى إلى إصابة شاب خلال تجميعه لخردة معدنية لبيعها"، مشيرة إلى أن "الشاب فقد يده جراء الحادث، وتم نقله إلى المستشفى".

وبدأت الشرطة تحقيقا فيما يتعلق بالحادث، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية للمدينة ومنطقة لينينجراد.

 


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