رفع درجة الطوارئ لاستقبال أعياد شم النسيم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية برفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم، وربط غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن على مدار الـ 24 ساعة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.

وفتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال كافة المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بها.

كما أكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ووقف الإجازات والراحات مع توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف مع رفع درجة التأهب بمرفق الاسعاف.

وكذلك تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات الغير مطابقة والمخالفين

وشن الحملات التموينية بالاشتراك مع الصحة لسحب عينات من السلع المعروضة وخاصة الأسماك المملحة والمدخنه لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حال وجود مخالفات.