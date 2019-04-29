رئيس مصلحة الرى: تطوير حدائق القناطر بفكر إستثمارى لوضعها على خريطة السياحة

القليوبية - إبراهيم سالم- نيفين طه

أجرى محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، يرافقه المهندس محمد الصادق مدير رى القناطر، جولة بحدائق القناطر الخيرية للإطمئنان على الخدمات المقدمة وإستقبال المواطنين خلال الإحتفالات بشم النسيم، حيث إستقبلت حدائق القناطر مايقرب من مليون مواطن للإحتفال بالربيع.

وقال السعدني، خلال الزيارة إن الوزارة تضع على قمة أولوياتها تطوير حدائق القناطر فى إطار خطة استثمارية تحقق عائد للوزارة، مشيراً إن تطوير حديقة عفله يعد المرحلة الأولى للبدء فى تطوير باقى حدائق الرى بالقناطر، و7 حدائق أخرى.

وأكد السعدى، إن غرفة العمليات الرئيسية برى القناطر لم تتلقى أى بلاغات تعكر صفو الإحتفال بشم النسيم، مشيراً إن كافة فرق عمل الرى متواجدة مع المواطنين بالحدائق وتتدخل لحل أى مشكلة طارئه بمنتهى السرعة .

وأعلن السعدى، إنه يجرى حاليا الإعداد لتنظيم رحلات نيلية بالتعاون مع هيئة النقل البحرى لتفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة الرى والشباب والاثار لتنظيم رحلات لحديقة عفلة بعد تطويرها.

من جانبه أكد المهندس محمد الصادق مدير عام إدارة الرى بالقناطر الخيرية، إستمرار الطوارئ بالإدارة طوال فترة الإحتفالات بشم النسيم، مشيراً إن الطوارئ مستمرة حتى نهاية الإسبوع.

وأضاف الصادق، إن أعمال تطوير حديقة عفلة شملت تزويد الحديقة بالخدمات والألعاب الترفيهية للأطفال بالمجان، وتجهيزها بفتح كافيتريات لبيع المشروبات والمأكولات لرواد الحدائق وتجهيز شوارع الحدائق بالإنارة وسلات القمامة للحفاظ على نظافة الحدائق.

تفقد حمدى سلامة، رئيس مركز مدينة بنها، وعلى إمام نائب رئيس المدينة، أعمال المراكب والاطمئنان على أدوات الإنقاذ وأدوات السلامه المهنية وكافة أدوات سلامة المواطنين، وذلك فى إطار احتفالات المواطنين بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد "سلامة" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمجلس لم تتلق أى شكاوى نهائيا من المواطنين حتى الآن.

ومن جانبه شكل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة اخر الاستعدادات خلال إحتفالات شم النسيم فى المدن والاحياء والأمن ومن الجهات المعنية والمرور والصحة والتموين والكهرباء والزراعة والرى والنظافة والمسطحات المائية.

وأكد المحافظ خلال متابعته لرؤساء المدن والاحياء على ضرورة رفع حالة الإستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وعمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية فى عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافى حوادث الغرق.

وأمر المحافظ مديرية التموين برفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدى والأسماك الطازجة والمملحة، وذلك فى إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين فى شم النسيم وتشكيل لجنة فورية للتأكد من المنتجات المعروضة.

وفى مجال الصحة وجه برفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة وتوافر الامصال بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة.



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)