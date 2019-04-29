رئيس جمعية "هيا" يطالب بتعميم تجربة زراعة المليون ونصف فدان لزيادة الصادرات

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس محسن البلتاجى ،رئيس جمعية تنمية وتطوير المحاصيل البستانية والحقلية "هيا"، أن السبيل لزيادة الصادرات هو تعميم تجربة المليون ونصف فدان فى الزراعة ،مع الاهتمام بمعالجة ملوحة بعض الأراضى نتيجة استهلاك مياه الآبار، بجانب إعادة النظر فى مشروع توصيل مياه النيل لوادى النطرون، وهو المشروع الذى توقف بسبب ثورة 25 يناير .

وأشار البلتاجى فى ندوة "اليوم السابع" التى تنشر فى العدد الورقى غدا الثلاثاء، إلى ضرورة وجود إحصاءات حول المياه المتوفرة من الدلتا والصعيد بعد التعديات على مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية وسبل استخدام تلك المياه .

وتابع: "من المهم أيضا حل مشكلة التأمين على العمالة باليومية فى المزارع، والتى تتغير أسبوعيا تقريبا وإصدار قانون الجمعيات والانضمام لاتفاقية اليوبوف بجانب السعر المنافس والجودة والإرشاد وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية بشكل أفضل بما يملكه من عدد كبير من الباحثين مع زراعة ملايين القادمة فى الوادى الجديد".