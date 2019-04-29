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رئيس جامعة المنوفية يرفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات الجامعية

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:38 ص
رئيس جامعة المنوفية يرفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات الجامعية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات
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أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، عن رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية، وجاهزيتها لاستقبال الحالات المعتاد استقبالها فى مثل هذه المناسبات، وخاصة عيد شم النسيم .

مؤكدا على استعدادات قسم الطب الشرعى وعلاج التسمم لمتابعة الحالات المصابة، وتوافر أطقم الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه الحالات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مركز علاج التسمم والإدمان بمستشفيات جامعة المنوفية يعمل على مدار اليوم ورقم الطوارىء الخاص به 01000684615 للاستفسار عن أى أسئلة.

 


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