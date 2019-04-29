دراسة تؤكد: منع إضافة السكر لكوب الشاي يوميا يساعدك للتخلص منه نهائيا

كتبت أمل علام

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، دراسة حديثة اليوم الاثنين، تؤكد أن منع إضافة السكر إلى كوب الشاى الذى تتناوله، لا يقلل من مدى حبك له، ونصحت الأشخاص الذين كانوا عبيدا للسكر أن يمنعوا وضع السكر إلى الشاى وفقا للدراسات.



دراسات توصى بتجنب وضع السكر فى الشاى

وقالت الصحيفة إن حوالي 42 % كانوا قادرين على التمسك بتغيير عاداتهم نحو تقليل السكر تدريجيا، فقد طلب الباحثون من مجموعة من المشاركين التخلص من السكر من فنجان الشاى، ووجدوا أن نظرتهم للشاى لم تتغير.

إن التخلص من السكر في خطوة واحدة فجأة، أو تقليله تدريجياً بمرور الوقت، كان كلاهما وسيلة فعالة لاستهلاك كميات أقل من السكر.

قام الباحثون بتحليل البيانات الخاصة بـ 64 رجلاً تناولوا الشاي المعتاد المحلى بالسكر، الذين اتبعوا بروتوكولًا جديدًا لمدة شهر واحد.



منع اضافة السكر الى الشاى للتخلص نهائيا من السكر

تم تقسيم المجموعة بالتساوي إلى رجال قاموا تدريجياً بتخفيض السكر في الشاي على مدى 4 أسابيع، وأولئك الذين تركوا السكر في الشاي في خطوة واحدة، ومجموعة مراقبة استمرت في شرب الشاي المحلى بالسكر.

وأظهرت النتائج أن مجموعات الحد من السكر كانت قادرة على التخلص منه، دون أن يؤثر ذلك على مدى إعجابهم بالشاي.

وحوالي 36 % من الذين منعوا السكر في خطوة واحدة تمكنوا من التخلص من عادة السكر إلى الأبد، و6% من أولئك في المجموعة الضابطة والذين استمروا فى شرب الشاى المحلى بالسكر، لكن 42 % ممن تخلصوا من السكر تدريجيا، مما يدل على أن التغيير التدريجي أكثر نجاحًا.

ويوصي مسئولو الصحة بما لا يزيد عن 7 ملاعق صغيرة من السكر يوميًا، لكن متوسط معدل استهلاك البريطانيين ضعف ذلك، وفقًا للتقديرات.

وخلص الباحثون، إلى أنه يمكن للأفراد تقليل كمية السكر المستهلكة في الشاي بنجاح، وذلك باستخدام تدخلات مماثلة للحد من تناول السكر في المشروبات الأخرى مثل عصائر الفاكهة.

وقال تام فراي، رئيس المنتدى الوطني للسمنة: "إن خفض سكر المائدة فكرة جيدة للغاية، بأن نحصل على كل السكر الذي نحتاجه من مصادر غذائية أخرى، فتخفيض السكر تدريجياً، والسماح لحاسة التذوق بالتأقلم مع الطريقة الجديدة، قد يكون أقل حدة من منع السكر فجأة، ولكن تشير الدراسة إلى أن النتيجة النهائية هي نفسها، وتم تقديم النتائج، التي استعرضها النظراء من قبل بالمؤتمر الأوروبي للسمنة في جلاسكو.

وقال المؤلفون إن هناك حاجة إلى تجربة أكبر لتأكيد النتائج، لا ينبغي أن تشكل السكريات المضافة أكثر من 5 % من السعرات الحرارية التي يتناولها الأشخاص من الطعام والشراب كل يوم، وفقًا لإرشادات هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا" NHS ".

وهو ما يعادل حوالي 30 جرام من السكر يوميًا، أو 7ملاعق صغيرة، لمن تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا أو أكثر.

لكن الشخص البالغ العادي في بريطانيا يتناول حوالي ضعف هذا المعدل بحوالى 57 جرام، وهو ما يثير القلق وسط ارتفاع معدلات السمنة.

يشرب البالغون ما بين 2 إلى 3 أكواب من الشاي يوميًا، وفقًا لمسح شمل 2000 شخص.