خبيرة استخباراتية أمريكية: ظهور البغدادى يصور الخطر الحقيقى لزعيم لداعش

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قالت ريتا كاتز مديرة مجموعة "سايت" الاستخباراتية الأمريكية الخاصة المختصة بمتابعة نشاطات الجماعات الإرهابية حول العالم ، اليوم الإثنين ، إن الفيديو الذي ظهر فيه زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي يصور "الخطر الحقيقي" الذي يمثله كقائد للجماعة الإرهابية.

وأشارت كاتز ، في تعليق على أول ظهور للبغدادي منذ 5 سنوات - حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية - إلى أن الفيديو لا يصور فقط حقيقة أنه مازال حيا ، لكن كذلك أنه قادر على الظهور مرة أخرى لمؤيديه ليعيد التأكيد على رسالته "نحن ضد العالم" بعد كل التقدم الذي أحرزته دول العالم ضد التنظيم الإرهابي ونشاطاته.

وذكرت "واشنطن بوست" أن ظهور البغدادي يشير إلى نجاته من الهزيمة التي تكبدها التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق والتي خسر فيها كل معاقله، مشيرة أيضا إلى أنه لم يظهر أي علامة واضحة على إصابة أو عجز رغم التقارير التي لا حصر لها خلال السنوات الماضية التي ادعت إصابته في غارات جوية بسوريا.

وأضافت الصحيفة أنه رغم عدم ظهور أي علامة في الفيديو على مكان البغدادي حاليا ، إلا أنه من المعتقد أنه يختبئ في صحراء سوريا أو العراق ، كما يبدو أنه تأكيد للاعتقاد المنتشر بنجاته من معركة "داعش" الأخيرة في الباغوز للدفاع عن آخر معاقله على الحدود السورية - العراقية.