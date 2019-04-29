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حملة 100 مليون صحة تفحص زوار حديقة الحيوان فى شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:51 م
حملة 100 مليون صحة تفحص زوار حديقة الحيوان فى شم النسيم حملة 100 مليون صحة
كتب ــ وائل ربيعى – أسامة طلعت
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ناشد القائمون على حملة 100 مليون صحة، الزائرين بحديقة الحيوانات بالجيزة، بإجراء تحاليل فيروس سى والأمراض السارية حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
من جانبه، قال اللواء محمد رجائى مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن إدارة الحديقة عملت على تسهيل عمل حملة 100 مليون صحة بالحديقة داخل الحديقة، وتم اختيار أماكن ارتكاز تابعة للحملة لاستقبال المواطنين وإجراء الفحوصات المطلوبة.
 
كانت حدائق للحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومنها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات تشمل"حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، رفعت حالة الطوارئ، لاستقبال زوار احتفالات الربيع وشم النسيم اليوم الاثنين.
 
ووضع مسئولو حديقة حيوان الجيزة، أكبر الحدائق، خطة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، ووضعت خطة كبيرة تتناسب مع الاعداد الكبيرة من جمهور الزائرين نظراً لأن حدائق الحيوان دائماً هى النجم الجاذب للزائرين فى الاعياد والمناسبات.
 
وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن حدائق الحيوان تستقبل زوار احتفالات شم النسيم، مؤكدة أنه تقرر فتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بعدد تسعة منافذ وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم وتسهيل عملية دخول زوار الحديقة لمنع التكدس أمام أبواب الدخول، وتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أى طارئ ،وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، بالإضافة إلى زيادة البوابات الالكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار.
 
 
 
 
 
 
 
 

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