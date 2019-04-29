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حملات مكثفة لتموين مطروح على الأسواق خلال أعياد شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:51 م
حملات مكثفة لتموين مطروح على الأسواق خلال أعياد شم النسيم جانب من الحملة
مطروح - حسن مشالى
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نظمت مديرية التموين بمطروح، حملات مكبرة، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة لمراقبة جودة وصلاحية السلع المعروضة للبيع في الأسواق و المحال التجارية، خلال أعياد الربيع.

 

وقال المهندس السيد أحمد أبو اليزيد  وكيل وزارة التموين بمطروح، أن الحملة تمكنت من ضبط 21 مخالفة،  وضبط كميات من الجبن الغير صالح للاستهلاك الآدمى، طبقا لتقرير الصحة والطب البيطري و60 عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية، وضبط مخالفات عرض وبيع لحوم بدون غطاء وعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية والدواجن والمخبوزات والمشروبات وعدم حمل شهادة صحية.

 

وأضاف مدير تموين مطروح، أن الحملات التموينية مستمرة، لمتابعة توافر السلع المختلفة بالأسواق، والتأكد من سلامة السلع، خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، التي يقبل على شرائها المواطنون خلال فترة شم النسيم.

 


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