توزيع الصيادلة الجدد إلكترونيا بالمستشفيات والوحدات لأول مرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

صرحت الدكتورة هالة عبده، مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية - أنه بناء على تكليف من الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة فإنه يتم حاليا تسجيل رغبات الصيادلة دفعة 2017 الذين تقرر تكليفهم بالمديرية من خلال صفحة على شبكة الإنترنت تمهيدا لتوزيعهم إلكترونيا طبقا لمجموع ورغبة كل صيدلى وتحت إشراف لجنة برئاسة وكيل المديرية وعضوية مدير عام الإدارة العامة الصيدلة ومدير الإدارة القانونية ومدير إدارة الموارد البشرية.

وأوضحت ”عبده“ فى تصريحات صحفية أن باب التسجيل الإلكترونى للرغابات مفتوح حتى نهاية اليوم الاول من مايو 2019، وبعدها سيتم توزيع من لم يحدد رغبته على الأماكن الخالية، كما وطالبت ”عبده“ الصيادلة الجدد بتحرى الدقة فى تحديد الرغبات وعدم تكرارها تجنبا لاستنفاذ الرغبات والتوزيع بالتالى على أية أماكن خالية.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 400 صيدلى قاموا بتسجيل رغباتهم حتى تاريخ اليوم وما زال الباب مفتوحا للتسجيل حتى اول ايام الشهر القادم.

من جهه أخرى صرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة التى ضمت 11عيادة طبية فى تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والاطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية والاسنان وتنظيم الاسرة، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا ل 1435 مريضا من أهالى المنطقة مضيفا أنه تم بالقافلة عمل 359 تحليل طبى و42أشعة بالموجات فوق الصوتية و14 رسم قلب تم عملها جميعا بالمجان.

من جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم اكتشاف 8 حالات سكر و5 حالات ارتفاع فى ضغط الدم تم تحويلها للعيادات الطبية لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات ل923 من أهالى المنطقة على مدى اليومين، وأشار منسق القوافل العلاجية أنه تم تخصيص شباك تذاكر وصيدلية خاصة لخدمة المرضى من كبار السن.

و قد شارك فى القافلة 12 طبيبا و13 ممرضة و10 صيادلة و4 فنيين معمل و5 مدخلى بيانات و9 إداريين و6 سائقين و8 من أفراد الأمن والعمال.