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توريد 1734 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ وصرف مستحقات المزارعين

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:22 م
توريد 1734 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ وصرف مستحقات المزارعين الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تم توريد 1734 طنا و818 كيلو من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019م بدايةً من 15 أبريل الجارى، من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين "صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق"، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، والبنك الزراعى المصرى، لافتاً إلى أن الرصيد السابق بلغ 700 طن و671 كيلو وإجمالى الكمية الموردة اليوم بلغت 1034 طنا و147 كيلو.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت "655 جنيها للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيها، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22%.

 

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.

 

وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية، مع نزول كافة قيادات ومسئولى المراكز والمدن، إلى المزارعين فى الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التى تواجه المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد حتى لا يحدث تكدس أمام الشون.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام 225.300 ألف فدان ومن المتوقع توريد 200 ألف طن، لافتاً أنه تم وضع استراتيجية للوصول إلى أعلى نسبة توريد للوصول إلى المستهدف المطلوب، وعدد الصوامع والهناجر والشون ومواقع التخزين والاستلام بالمحافظة ومدى كفايتها لاستيعاب المتوقع توريده من المحصول من عدمه، والتى تضمنت " موقع التخزين 11 موقع ( 4 صوامع، 3 هناجر، 4 شون إسمنتية)، عدد مراكز التجميع 10 مواقع (8 شون ترابية، 2 هنجر)، بالتنسيق بين الجهات المسوقة التى تقوم بالتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.


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