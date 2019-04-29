توافد مواطنى القليوبية على الحدائق والمتنزهات للاحتفال بشم النسيم

القليوبية - نيفين طه

توافد المواطنون بمحافظة القليوبية على الحدائق والمتنزهات بمحافظة القليوبية، خاصة منطقة القناطر الخيرية وبنها، للاحتفال بأعياد شم النسيم وقضاء يوم وسط أجواء الفرحة والبهجة .

وكثفت أجهزة الأمن والرقابة التموينية والمحليات ومباحث التموين والصحة بمدينة القناطر الخيرية من حملاتها وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة وكافة السلع الغذائية تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم الدكتور علاء عبد الحليم لمنع ترويج المنتجات الفاسدة بين أوساط المواطنين .

ومن جانبها قالت رحاب المزين، رئيس مدينة القناطر الخيرية، إن المستشفى المركزى بالمدينة مستعدة لاستقبال أية حالات طارئة، لافتة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمجلس لاستقبال الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة متمنية أن تمر الاحتفالات بسلام.

فيما أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هناك خطة انتشار لسيارات الإسعاف المجهزة والفرق الطبية للتواجد فى أماكن التجمعات والحدائق فضلاً عن توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللمواطنين بكافة المستشفيات وخاصة أقسام الطوارئ والاستقبال .







