تعرف على مواعيد عروض الصوت والضوء فى رمضان وفصل الصيف

كتب عبد الحليم سالم

تبدأ شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية تطبيق مواعيد الموسم الصيفى لعروض الصوت والضوء فى جميع مناطقها (الهرم- ابوسمبل – الكرنك –ادفو – فيلة)، وذلك اعتبارا من الأول من مايو القادم وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الشركة فى بيانها اليوم إنه سيبدأ العرض الأول بمنطقة الهرم الساعة السابعة والنصف مساء، ومنطقة أبو سمبل الساعة السابعة والربع مساء ومناطق فيلة والكرنك وإدفو الساعة السابعة مساء.

ومع بداية شهر رمضان المبارك، يتم تعديل مواعيد العروض بحيث يصبح فى مناطق الهرم وفيلة وادفو الساعة الثامنة والنصف مساء، ومنطقة أبوسمبل الساعة الثامنة والربع مساء، ومنطقة الكرنك الساعة الثامنة مساء، كما تتيح الفرصة لكل الجنسيات من السياح بالاستمتاع بلغة بلدهم عن طريق سماعات الترجمة الفورية.

وقال سامح سعد رئيس شركة الصوت والضوء بأن تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء تقليد متبع لابد من تطبيقة، وذلك لمراعاة الرؤية الجيدة أثناء العروض، كما يتم تعديل التوقيت الخاص بالعروض فى مناطق الصوت والضوء خلال شهر رمضان حتى يتناسب مع مواعيد الإفطار ويتيح للمصريين والعرب فرصة التواجد في العروض.

أضاف سعد أن التذكرة العائلية متاحة فى عروض الصوت والضوء باللغة العربية فى جميع مناطقها بحيث يصبح الخمس أفراد بـ 200 جنيها بدلا من 325 جنيها وأربعة أفراد بـ 180 جنيها بدلا من 260 جنيها لتشجيع الأسر المصرية والعربية.

ويوميا خلال عيد الفطر المبارك ستقام عروض إضافية باللغة العربية بجميع مناطقها وسيتم التنوية عليها قريبا وذلك لنشر الدور الترفيهى والتثقيفى للمصريين والعرب .