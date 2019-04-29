video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على مواعيد عروض الصوت والضوء فى رمضان وفصل الصيف

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:07 م
تعرف على مواعيد عروض الصوت والضوء فى رمضان وفصل الصيف سامح سعد رئيس شركة مصر للصوت والضوء
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

تبدأ شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية تطبيق مواعيد الموسم الصيفى لعروض الصوت والضوء فى جميع مناطقها (الهرم- ابوسمبل – الكرنك –ادفو – فيلة)، وذلك اعتبارا من الأول من مايو القادم وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الشركة فى بيانها اليوم إنه سيبدأ العرض الأول بمنطقة الهرم الساعة السابعة والنصف مساء، ومنطقة أبو سمبل الساعة السابعة والربع مساء ومناطق فيلة والكرنك وإدفو الساعة السابعة مساء.

ومع  بداية شهر رمضان المبارك، يتم تعديل مواعيد العروض بحيث يصبح فى مناطق الهرم وفيلة وادفو الساعة الثامنة والنصف مساء، ومنطقة أبوسمبل الساعة الثامنة والربع مساء، ومنطقة الكرنك الساعة الثامنة مساء،  كما تتيح الفرصة لكل الجنسيات من السياح بالاستمتاع بلغة بلدهم عن طريق سماعات الترجمة الفورية.

وقال سامح سعد رئيس شركة الصوت والضوء بأن تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء تقليد متبع  لابد من  تطبيقة، وذلك لمراعاة الرؤية الجيدة أثناء العروض، كما يتم تعديل التوقيت الخاص بالعروض فى مناطق الصوت والضوء خلال شهر رمضان حتى يتناسب مع مواعيد الإفطار ويتيح للمصريين والعرب فرصة التواجد في العروض.

أضاف سعد أن التذكرة العائلية متاحة فى عروض الصوت والضوء باللغة العربية فى جميع مناطقها  بحيث يصبح الخمس أفراد بـ 200 جنيها بدلا من 325 جنيها وأربعة أفراد بـ 180 جنيها بدلا من 260 جنيها لتشجيع الأسر المصرية والعربية.

ويوميا خلال عيد الفطر المبارك ستقام عروض إضافية باللغة العربية بجميع مناطقها وسيتم التنوية عليها قريبا وذلك لنشر الدور الترفيهى والتثقيفى للمصريين والعرب .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عروض الصوت والضوء تستقبل الآلاف بمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء وأعياد الربيع

بذكرى تحرير سيناء.. "الصوت والضوء" تقدم عروض اليوم باللغة العربية فى الكرنك مجانا

عروض الصوت والضوء

سامح سعد

الهرم

الكرنك

ادفو

فيله

مصر للصوت والضوء




لا تفوتك
إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة