تعرف على استعدادات محافظة الفيوم لاستقبال شهر رمضان الكريم

الفيوم - رباب الجالى

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعا لاستعراض استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم بحضور المحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدى جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تناول الاجتماع استعراض استعدادات الجهات المعنية بتوفير السلع الغذائية واللحوم والخضراوات ومنتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات والخضار والفاكهة والعسل والعصائر والياميش خلال الشهر الكريم من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة للوصول إلى المواطنين بأسعار أقل من السوق المحلى.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن إقامة مثل هذه المعارض يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، كما يوفر العديد من المتطلبات الغذائية التى يحتاجها البيت المصرى بأسعار أقل.

كما أصدر المحافظ توجيهات بعرض المزيد من السلع الأساسية لسد حاجة المواطنين طوال أيام المعرض، وأن تتوالى المعارض على مدار العام وبالعديد من الأماكن لتغطى شريحة أكبر من المواطنين اضافة الى ضرورة تواجد مفتشى الصحة والتموين والطب البيطرى لضمان مراقبة عمليات البيع .

وأوضح محافظ الفيوم أن المعرض يأتى بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين وبمشاركة عدد من الشركات والمصانع ومنظمات المجتمع المدنى التى تقدم منتجات ذات جودة عالية بأسعار منخفضة.

وشدد محافظ الفيوم على بذل اقصى مساعى مديرية التموين والغرفة التجارية مع كبار التجار للوصول بالأسعار الى ادنى سعر لصالح المواطن اضافة الى توفير المنتجات بكل الشوادر والمنافذ بكميات كبيرة فى المدن والمراكز بالمحافظة لحصول المواطنين على احتياجاتهم خلال الشهر الكريم

واوضح ان بمحافظة الفيوم 18 معرض ثابت منتشرة بمدن ومراكز المحافظة اضافة اى 6 منافذ ثابته تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وكذلك 7 منافذ ( امان ) تابعة لوزارة الدخلية بالإضافة الى 62 منفذ متحرك من خلال سيارات متنقلة تجوب الأماكن التى لا يتوافر فيها منافذ ثابته

وعلى جانب آخر، شارك محافظ الفيوم المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وهنأ المحافظ المواطنين والرواد بعيد الربيع، وتفقد عدداً من المناطق والمنشآت السياحية منها حديقة الحيوان بمدينة الفيوم وساحل بحيرة قارون للوقوف على الإجراءات والاستعدادات التى اتخذتها المحافظة لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم وتوفير كافة سبل الأمان والراحة للمواطنين خلال احتفالهم بهذه المناسبة السعيدة، كما استمع لشكاوي المواطنين وتلبية احتياجاتهم حيث تفقد مجموعات العمل والمجهزة لاستقبال الزائرين وضيوف المحافظة الوافدين من المحافظات المجاورة خلال احتفالاتهم بأعياد شم النسيم.

ووجه المحافظ بتوفير مرشدين سياحيين ومطبوعات سياحية من هيئة تنشيط السياحة لمساعدة الزوار والسائحين في التعرف على المناطق السياحية المختلفة، مشددا علي كافة الإجراءات الأمنية اللازمة منها المسطحات المائية ونقاط الإسعاف المتمركزة في المناطق الحيوية والرئيسية ووحدة إسعاف الشاطئ، والعيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، والتأكد من توافر الإمكانيات والإسعافات الأولية، وإجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين ، حيث التقى محافظ الفيوم خلال الجولة عدداً من المواطنين وقدم لهم التهنئة، متمنياً لهم احتفالات سعيدة .



محافظ الفيوم مع المواطنين (2)



محافظ الفيوم مع المواطنين (3)