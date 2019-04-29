video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 965 مخالفة مرورية وفحص 22 شخص جنائى فى حملة أمنية بالمنوفية

الإثنين، 29 أبريل 2019 09:46 ص
تحرير 965 مخالفة مرورية وفحص 22 شخص جنائى فى حملة أمنية بالمنوفية حمله مروريه - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير965 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 8 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 22 شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 13شقة مفروشة، 16 شخص جنائى من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير5 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 1300كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار الحوادث

امن المنوفيه

حمله مروريه

مدير امن المنوفية

فحص الشقق المفروشة




لا تفوتك
لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة