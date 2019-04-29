تحرير 965 مخالفة مرورية وفحص 22 شخص جنائى فى حملة أمنية بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير965 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 8 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 22 شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 13شقة مفروشة، 16 شخص جنائى من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير5 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية .