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تحرير 307 مخالفات مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:34 م
تحرير 307 مخالفات مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حمله مروريه-ارشيفية
مطروح _ حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 307 مخالفات مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية.

 

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 46 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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