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بعد يومين من فتح الباب.. نقابة العلميين: المرشحون على مقعد النقيب "صفر"

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:00 ص
بعد يومين من فتح الباب.. نقابة العلميين: المرشحون على مقعد النقيب "صفر" نقابة المهن العلمية
كتبت آية دعبس
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قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة المهن العلمية، إنه بعد يومين من فتح باب الترشح علي مقعد النقيب العام للعلميين، لم يترشح أحد بعد، مشيرا إلى أنه لم يتم سحب استمارة واحدة للترشح بشكل رسمي، لافتا إلى أن ذلك قد يكون نتيجة لانتظار الراغبين في الترشح الانتظار لحين صدور الحكم القضائى، في الدعوة التي حركها النقيب السابق الدكتور عبد الستار المليجى لوقف إجراء الانتخابات. 
 
وأضاف غريب، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الحكم صدر بالفعل، بتأجيل الدعوة حتى يوم 5 مايو المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الراغبين في الترشح في سحب الاستمارات بدءا من غدا الثلاثاء، خاصة أن اليوم الإثنين إجازة رسمية. 
 
وكانت نقابة العلميين، قد بدأت في فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام للعلميين، لاستكمال المدة الباقية للمجلس الحالى من يوم السبت 27 إبريل 2019، وحتى يوم الجمعة 3 مايو المقبل، وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية، والتى تم عقدها فى 12 إبريل 2019.
 

 


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