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بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال الخدمات برشيد خلال الاحتفال بعيد شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:14 م
بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال الخدمات برشيد خلال الاحتفال بعيد شم النسيم جانب من الجولة
البحيرة - ناصر جودة
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 تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ممشى وكورنيش رشيدن لمتابعة مستوى النظافة و توافر كافة الخدمات التى يحتاجها زوار المدينة خلال الاحتفال بعيد شم  النسيم .

 

 ووجه محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على المعروضات والمنتجات التى تباع للمواطنين ومطابقتها للمواصفات، مطالباً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مظاهر الاحتفال على مدار اليوم بنطاق مراكزهم وتشديد الإجراءات الأمنية لتأمين المراسى والمراكب النيلية والحدائق والمنتزهات ورفع مستوى النظافة بها وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين مع سرعة التعامل مع أى شكوى فى الحال والإبلاغ عنها ومتابعتها من خلال غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام .

 

جولة محافظ البحيرة (1)
جولة محافظ البحيرة (1)

 

جولة محافظ البحيرة (2)
جولة محافظ البحيرة (2)

 

جولة محافظ البحيرة (3)
جولة محافظ البحيرة (3)

 

جولة محافظ البحيرة (4)
جولة محافظ البحيرة (4)

 

جولة محافظ البحيرة (5)
جولة محافظ البحيرة (5)

 

جولة محافظ البحيرة (6)
جولة محافظ البحيرة (6)

 

جولة محافظ البحيرة (7)
جولة محافظ البحيرة (7)

 

 


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