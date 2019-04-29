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بالأرقام.. تعرف على أكثر 5 دول عربية جذبا للعمالة المصرية

الإثنين، 29 أبريل 2019 05:00 ص
بالأرقام.. تعرف على أكثر 5 دول عربية جذبا للعمالة المصرية العمل بالخارج - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تستحوذ الدول العربية على نسبة كبيرة من العمالة المصرية بالخارج، فمن إجمالى 1.167 مليون تصريح عمل "تجديد- لأول مرة" صادرة خلال عام 2017، توجه 1.135 مليون تصريح للدول العربية بنسبة 97.2%، وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت أكثر 5 دول جذبا للعمالة المصرية على مستوى الدول العربية، والتى توجه إليها عدد كبير من تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج فى عام 2017، كالتالى:

1- السعودية

توجه إليها 598.029 ألف تصريح عمل، منها 388.862 ألف تصريح عمل تجديد، و 209.167 ألف تصريح عمل لأول مرة، وقد استحوذت السعودية على 52.7% من إجمالى تصاريح العمل الموجهة للدول العربية خلال عام 2017.

 

2- الكويت

توجه إليها 221.325 ألف تصريح عمل، منها 130.932 ألف تصريح عمل تجديد، و 90.393 ألف تصريح عمل لأول مرة، وقد استحوذت الكويت على 19.5% من إجمالى تصاريح العمل الموجهة للدول العربية خلال عام 2017.

 

3- الأردن

توجه إليها 125.470 ألف تصريح عمل، منها 89.825 ألف تصريح عمل تجديد، و 35.645 ألف تصريح عمل لأول مرة، وقد استحوذت الأردن على 11.1% من إجمالى تصاريح العمل الموجهة للدول العربية خلال عام 2017.

 

4- الإمارات

توجه إليها 107.056 ألف تصريح عمل، منها 64.195 ألف تصريح عمل تجديد، و 42.861 ألف تصريح عمل لأول مرة، وقد استحوذت الإمارات على 9.4% من إجمالى تصاريح العمل الموجهة للدول العربية خلال عام 2017.

 

5- قطر

توجه إليها 47.950 ألف تصريح عمل، منها 30.016 ألف تصريح عمل تجديد، و 17.934 ألف تصريح عمل لأول مرة، وقد استحوذت قطر على 4.2% من إجمالى تصاريح العمل الموجهة للدول العربية خلال عام 2017.

 

 

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