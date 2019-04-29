انطلاق مناورات بحرية بين روسيا والصين

موسكو(أ ش أ)

انطلقت مناورات بحرية روسية صينية تحت اسم (التفاعل البحرى - 2019) فى الصين.

وذكر المكتب الصحفى لأسطول المحيط الهادئ الروسى - فى بيان اليوم الاثنين، أن هذه المناورات تجرى فى ميناء تشينجداو الصيني، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح الرسمى لهذه التدريبات البحرية الروسية الصينية بدأ رسميا اليوم.

وأضاف أن سفنا حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسى (الطراد فارياج - السفينتين الكبيرتين المضادتين للغواصات الأميرال تريبوتس والأميرال فينوجرادوف - الفرقاطة سوفيرشينى - سفينة الإنزال الكبيرة "أوسليابيا" - سفينة الإنقاذ "إيجور بيلوأوسوف" - ناقلة البحر المتوسطة "ايركوت") شاركت فى افتتاح هذه المناورات.

وأوضح أن أخر مناورة تدريبية بين روسيا والصين جرت فى الفترة من 21 وحتى 28 يوليو 2017 فى حوض بحر البلطيق تحت عنوان (التواصل البحرى - 2017)، وتألفت من مرحلتين ساحلية وبحرية.