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انطلاق الفوج التاسع لمعسكر الأئمة التثقيفى بالإسكندرية

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:40 م
انطلاق الفوج التاسع لمعسكر الأئمة التثقيفى بالإسكندرية تدريبات الاوقاف حول بناء الشخصية الوطنية
كتب – إسماعيل رفعت
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انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات الفوج التاسع لمعسكر أبى بكر الصديق التثقيفى لتدريب أئمة الأوقاف، الذى يستضيف 70 إمام ومفتش ومدير إدارة على مستوى الجمهورية، بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، حيث يتضمن البرنامج التدريبى للمعسكر جوانب علمية وثقافية من أهمها قضية بناء الشخصية الوطنية، حيث يتم تناول كتاب بناء الشخصية الوطنية في محاضرتين خلال المعسكر.
 
قالت الوزارة، إن ذلك يأتى فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تنفذها وزارة الأوقاف للعاملين بها، وفي ضوء خطة وزارة الأوقاف بشأن الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك واتساقًا مع القضايا الوطنية التي تعتني بها الوزارة بما يسهم في بناء الإنسان والمحافظة على الأوطان، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتورمحمد مختار جمعة. 
 
 

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تدريب أئمة الأوقاف




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