انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل أثناء الاحتفال بشم النسيم بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن الأهالى بدائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل أثناء قيامه بالسباحة والتنزه احتفالا بشم النسيم، ونظرا لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا.

وحصل "اليوم السابع" على فيديو يوضح عملية استخراج الطالب جثة هامدة من نهر النيل، وسط انهيار وبكاء أهله ومحاولة إنقاذه من الموت وإنعاش قلبه لكن كل المحاولات باءت بالفشل.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق، بغرق طالب أثناء الاستحمام نهر النيل وتمكن الأهالى من انتشال جثته.

وبالفحص تبين من التحريات التى أّشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق بغؤق الطالب "ا . س . ع" 18 سنة بنهر النيل أثناء السباحة به ونظرا لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا تمكن الأهالى من انتشال جثته وحاولوا إجراء الاسعافات الأولية له لإنقاذه إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

تم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزى وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.