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امرأة تحرق نفسها فى أحد أحياء كركوك لاعتزام زوجها الزواج بأخرى

الإثنين، 29 أبريل 2019 09:47 ص
امرأة تحرق نفسها فى أحد أحياء كركوك لاعتزام زوجها الزواج بأخرى الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، بأن امراة أقدمت على حرق نفسها فى أحد أحياء كركوك بسبب نية زوجها الزواج بأخرى.

وقال المصدر فى تصريح لـ السومرية نيوز، إن "امرأة من أهالى طوز ناحية سليمان بيك تسكن حاليا أحد أحياء كركوك أقدمت على حرق نفسها بسبب نية زوجها بالزواج من امرأة ثانية كونها لاتستطيع إنجاب أطفال".

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن "المرأة حاليا فى مستشفى كركوك حالته خطرة.

وازدات فى الآونة الآخيرة فى بغداد والمحافظات نسبة الإقدام على الانتحار أو محاولة الانتحار لأسباب متعددة أغلبها اجتماعية.

 


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