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اليوم.. افتتاح مهرجان سيمفونى للألحان والترانيم القبطية بالكاتدرائية

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:00 ص
اليوم.. افتتاح مهرجان سيمفونى للألحان والترانيم القبطية بالكاتدرائية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
سارة علام
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يستضيف مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، النسخة الأولى من مهرجان سيمفونى للألحان والترانيم القبطية وذلك مساء الـ30 من إبريل الجارى
 
من جانبه، أعلن المخرج ملاك منسي رئيس المهرجان الانتهاء من كافة التحضيرات النهائية للمهرجان الأول للألحان والترانيم القبطية والذي يستضيف رواد الألحان والترانيم بالكنيسة القبطية .

يشارك بالمهرجان الفنان ماجد سرور عازف القانون والقس  موسي رشدي من الكاهن بكنيسة إنجلترا، والقس جوزيف جون الكاهن بدولة جنوب السودان والمرنمة فيفيان من الولايات المتحدة الامريكية.

تكرم النسخة الأولى من المهرجان المعلم إبراهيم عياد رئيس فريق مرتلى الكاتدرائية وعدد من رواد الألحان الكنسية بينهم المعلم جاد لويس والدكتورة هناء طانيوس والمهندس جورج كيرلس و الفنان فيصل فؤاد.

 


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