اليوم.. افتتاح مهرجان سيمفونى للألحان والترانيم القبطية بالكاتدرائية

يستضيف مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، النسخة الأولى من مهرجان سيمفونى للألحان والترانيم القبطية وذلك مساء الـ30 من إبريل الجارى

من جانبه، أعلن المخرج ملاك منسي رئيس المهرجان الانتهاء من كافة التحضيرات النهائية للمهرجان الأول للألحان والترانيم القبطية والذي يستضيف رواد الألحان والترانيم بالكنيسة القبطية .