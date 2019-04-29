المحكمة الأوروبية تسمح لفرنسا بترحيل متهم للجزائر

ستراسبورج (أ ش أ)

سمحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للسلطات الفرنسية بترحيل رجل مدان فى قضية إرهاب إلى الجزائر، معتبرة أن لا شيء يدل على أنه "سيتعرض لخطر حقيقى" للتعذيب فى بلده.

وقال مصدر بالمحكمة (مقرها مدينة ستراسبورج) - حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو) الفرنسية الإخبارية اليوم الاثنين، إنها المرة الأولى التى تسمح فيها المحكمة بترحيل شخص مدان فى قضية إرهاب إلى الجزائر.

وأضاف المصدر أنه ليست هناك أسباب جدية، معربة عن اعتقادها بأن الجزائرى الذى حكم عليه فى فرنسا عام 2015 بالسجن 6 أعوام بسبب مشاركة فى عصابة للإعداد لعمل إرهابى سيتعرض لمعاملة غير إنسانية فى بلاده، حسب قرار المحكمة.

يذكر أنه قد حكم على المتهم، الذى يعيش فى فرنسا منذ عام 2008 ويبلغ من العمر 34 عاما، بالسجن 6 سنوات لمشاركته فى مؤامرة إجرامية للتحضير لعمل إرهابى، واتهم بصلته بجماعة القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى الإرهابية وهو حاليا رهن الإقامة الجبرية فى "لوار".