اللجنة النقابية لعمال نظافة الجيزة: احتفال عيد العمال هذا العام له طابع خاص

كتب سيد الخلفاوى

قال مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ونائب رئيس الإتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، إن احتفال عيد العمال هذا العام بمحافظة الإسكندرية له انطباع خاص وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 43 عاما بهذا الشكل.

وأضاف أبو الفتوح، أن العمال هذا العام عبروا عن سعادتهم بعدة قرارات ومحاور، فمثلا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسحب الاستشكال من وزارة التضامن الاجتماعى ضد أصحاب المعاشات الخاص بصرف العلاوات الخمس وعودة أموال التأمينات وكذلك زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه وزيادة الرواتب لموظفى الدولة فى شهر يوليو المقبل وصرف علاوة استثنائية وكذلك التوسع في صرف معاش تكافل وكرامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطن من خلال حملة 100 مليون صحة وعلاج أكثر من مليون ونصف مواطن من مرض فيروس سى بالمجان.

وفى مجال المشروعات القومية للطرق والكباري والأنفاق ووحدات الإسكان الاجتماعى هذا بخلاف إنهاء مشاكل انقطاع الكهرباء وعمل بنية تحتية على مستوى الجمهورية وإنشاء مناطق صناعية ومدن ذكية توفر وظائف للشباب.