القوى العاملة: مكتب التمثيل العمالى يشارك فى حفل ومعرض فنى للمدرسة المصرية بالدوحة

كتب محمود راغب

شارك مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بقسم رعاية المصالح بالعاصمة القطرية الدوحة، فى الحفل السنوى الختامى بالمدرسة المصرية بالدوحة، حيث ضم معرضا فنياً على أعلى مستوى به العديد من الأعمال الفنية التى تظهر براعة المدرسين المصريين، فضلا عن الطلاب عندما يجدون العناية والرعاية والدعم من القائمين على العملية التعليمية.

تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه المستشار العمالى هشام كامل، إلى أن إدارة المدرسة قدمت العديد من الفقرات التى من شأنها تعزيز روح الانتماء لمصر، وشملت على العديد من الأغاني الوطنية المحببة للجميع والفقرات التى تعبر عن جميع أطياف الشعب المصرى الأصيل، كما تم تقديم عرض مسرحي "هاملت"، واستخدم الطلاب اللغة العربية والإنجليزية فى تقديم الفقرات.

وتم توزيع شهادات تكريم للمدرسين المتميزين بالمدرسة من كافة الأقسام التعليمية بها، كما تم تكريم مدير المدرسة فاروق زين الدين، من المجلس التعليمى بالمدرسة لما بذله من جهود مضنية طوال العام الدراسى من أجل تقديم جودة مثالية لأبناء الجالية المقيمين بالدوحة، بحضور السيد رامز مدير مدرسة القاهرة.

وتواصل المستشار العمالى هشام كامل، مع العديد من أبناء الجالية مؤكدا لهم بأن مكتب التمثيل العمالى موجود من أجلهم ومساعدتهم فى أى وقت وفى أى مكان.