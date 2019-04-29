القوى العاملة تتابع إجازة شم النسيم فى القطاع الخاص

كتب محمود راغب

أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بقيام مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم 29 أبريل 2019 بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أعلن أن اليوم الإثنين الموافق 29 أبريل عيد شم النسيم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.