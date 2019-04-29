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القوى العاملة: السعودية تشرع فى إطلاق "البطاقة الذهبية" للإقامة الممتدة للأجانب

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:18 م
القوى العاملة: السعودية تشرع فى إطلاق "البطاقة الذهبية" للإقامة الممتدة للأجانب محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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كشفت وزارة القوى العاملة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، شرعت في أول خطوات برنامج الإقامة الممتدة للأجانب "البطاقة الذهبية" الذى يهدف إلى استقطاب المواهب العالمية والكفاءات الاستثنائية ودعت الوزارة بيوت الخبرة والمؤسسات المتخصصة إلى منافسة عامة حول المشروع الجديد للقيام بدراسة تحليلية لإمكانية تقديم المحفزات للمستفيدين وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة.
 
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالى عثمان رمضان، أن وزارة العمل السعودية حددت مدة تنفيذ المشروع بـ 32  شهراً تشمل الإطلاق التجريبى ثم الإطلاق النهائى للبرنامج.
 
وأشارت إلى أن أهم الأعمال ضمن خطة التنفيذ تتضمن دراسة الوضع الحالى وتقديم النتائج ووضع قوائم تصنيف الموهوبين وإضافة خصائص المواهب العالمية المستهدفة ضمن تشريعات برنامج (الإقامة الممتدة)، وبناء واعتماد نموذج الحوكمة وإطار العمل للجهات ذات العلاقة ببرنامج استقطاب الموهوبين .
 
وقال إن برنامج جودة الحياة 2020  الذى أصدره مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية العام الماضى يتضمن مبادرة تفعيل برنامج الإقامة الممتدة، ويهدف إلى جذب المواهب الموجودة على الصعيد العالمى وتعزيز انخراط الوافدين فى ثقافة المملكة العربية السعودية، واذكاء المواطنين بقبول الثقافات الأخرى.

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