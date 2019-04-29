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القضاء يقرر مصير 45 متهما بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالى" غدا

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:00 ص
القضاء يقرر مصير 45 متهما بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالى" غدا محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حكمها على 45 متهما بينهم 10 هاربين، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي" التى تحمل رقم 610 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2014.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 


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