القبض على عاطل إشترك مع آخر لسرقة "توك توك" كرهاً عن سائقه بالزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل لقيامه بالإشتراك مع آخر بسرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها، وحرر محضر بالواقعة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية أثناء المرور لتفقد الحالة بشارع ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" اثناء إستقلاله مركبة "توك توك"، وبها آثار دماء على المقعد الأمامى وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهته اعترف بسرقة الهاتف المحمول ومركبة "التوك توك "كرهاً عن قائدها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وإحداث إصابته وتم التوصل إلى المجنى عليه وتبين حجزة بإحدى المستشفيات إثر إصابته بقطع بأوتار اليد اليمنى وجرح قطعى بالوجه وجروح قطعية غائرة بالساقين.

وبسؤاله تعرف على المتهم والمضبوطات، وأوضح بأنه أثناء سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية استوقفه المتهم وبصحبته آخر (جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه) بدعوى توصيلهما لمنطقة بيجام بالقليويبة، وعقب إستقلالهما صحبته تعديا عليه بسلاح أبيض "مطواة" المضبوطة بحوزة المتهم محدثان إصابته، واستوليا على المركبة وهاتفه المحمول، ولاذا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم الهارب.