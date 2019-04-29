العثور على جثة شاب مقتول بطلق نارى بصان الحجر بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر، مقتولا بالقرب من ترعة المسلمية بدائرة صان الحجر، وبالعرض على نيابة الحسينية قررت بمعرفة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر بالعثور على جثة "محمد ص ج" 19 سنة من صان الحجر مقتولا، إثر إصابته بطلق نارى، وتبين من المعاينة وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.