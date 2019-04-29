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الصحة : المخزون الاستراتيجى لأمصال التسمم آمن وتوفيره بالمجان للمواطنين

الإثنين، 29 أبريل 2019 05:42 م
الصحة : المخزون الاستراتيجى لأمصال التسمم آمن وتوفيره بالمجان للمواطنين الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان أن المخزون الإستراتيجى للأمصال الخاصة بلدغات العقارب والحيات والعقارب آمنه ومتوفر بالمستشفيات العامة والمركزية وكذلك بمراكز السموم.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة لـ" اليوم السابع" أن الأمصال تصرف فى الحالات الطارئة بالمجان ودون أى مقابل مادى وتابع : تم إبلاغ المستشفيات بتوفيره فى الطوارئى بالتزامن مع احتفالات شم النسيم خاصة مع خروج المواطنين للحدائق والمتنزهات .

وتابع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارالصحة أن فرق الانتشار السريع تتعاون مع المستشفيات وتقوم بتقديم الدعم الكامل لها داخل وخارج الأقاليم.

 


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الصحة

التسمم

الامصال

العقارب

الفسيخ




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