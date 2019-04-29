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الشرطة الهندية تداهم منازل بجنوب البلاد بعد أسبوع من تفجيرات سريلانكا

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:24 ص
الشرطة الهندية تداهم منازل بجنوب البلاد بعد أسبوع من تفجيرات سريلانكا الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(رويترز)
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قالت الشرطة الهندية إنها داهمت منازل ثلاثة مشتبه بهم فيما يتصل بقضية 15 شخصا غادروا الهند للانضمام إلى تنظيم داعش، وذلك بعد أسبوع من تفجيرات سريلانكا التى أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

وذكرت وكالة التحقيقات الوطنية أنها فتشت ثلاثة منازل فى ولاية كيرالا الجنوبية الواقعة بالقرب من طرف شبه الجزيرة الهندية.

وقالت الوكالة فى بيان "يشتبه فى أن هؤلاء الأشخاص على صلة ببعض المتهمين فى القضية المذكورة الذين غادروا الهند للانضمام إلى منظمة داعش الإرهابية المحظورة".

وأضافت أن المحققين عثروا على هواتف محمولة وشرائح بطاقات المحمول وأجهزة تخزين رقمية بما فى ذلك أقراص مدمجة وأقراص دى.فى.دى لرجل الدين الإسلامى المتشدد ذاكر نايك وملاحظات مكتوبة بخط اليد باللغتين الماليالامية (إحدى لغات جنوب الهند) والعربية.

وقال مسؤولون سابقون وحاليون فى شرطة الولاية، إن التطرف الإسلامى لم يمثل أى تهديد يذكر فى الولاية التى قالوا إن لها تاريخا من التعايش السلمى بين الهندوس الذين يشكلون الأغلبية والأقليات الدينية.

 

 

 


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