السلطات الإسبانية تحظر ترشح الزعيم الكتالونى السابق فى انتخابات البرلمان الأوروبى

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قررت اللجنة الانتخابية في إسبانيا حظر الزعيم الكتالوني السابق "كارلس بيجديمونت" من الترشح في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة الشهر المقبل.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم، الأثنين، عن وسائل إعلام إسبانية قولها إن هذا القرار وقع ضد بيجديمونت وآخرين لأنهم ليسوا مسجلين كمواطنين أسبان يقيمون في الخارج.

وأضافت القناة أن بوجديمونت وصف القرار بأنه "انتهاك صارخ" لحقوقهم و"دليل على التواطؤ بين القضاء، الذي ينبغي أن يكون مستقلاً، ومصالح سياسية بعينها".

وتوعد الزعيم السابق باللجوء إلى القانون في إسبانيا وأوروبا.

ويقيم بيجديمونت في بلجيكا، وكان قد ترشح في الانتخابات الكتالونية من مقره في ديسمبر 2017. ويواجه الزعيم الكتالوني السابق تهماً بالتمرد في أسبانيا.