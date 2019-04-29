video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الساحة الحمراء.. أول بروفة ليلية لعرض عسكرى روسى فى عيد النصر ..فيديو وصور

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:26 م
الساحة الحمراء.. أول بروفة ليلية لعرض عسكرى روسى فى عيد النصر ..فيديو وصور بروفة للعرض العسكرى لعيد النصر على النازية
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

تحتفل روسيا، يوم 9 مايو من كل عام بذكرى عيد النصر على النازية خلال الحرب الوطنية العظمى "الحرب العالمية الثانية"، حيث تقدم القوات المسلحة الروسية بمختلف تجهيزاتها وفروعها عروض عسكرية فى الساحة الحمراء وسط موسكو، احتفالًا بهذا اليوم.

اليوم الاثنين، شهدت الساحة الحمراء فى قلب العاصمة الروسية موسكو، أول بروفة ليلية للاستعراض العسكرى السنوى بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد النصر على النازية، خلال الحرب الوطنية العظمى، الذى تجرى احتفالاته يوم 9 مايو المقبل.

عيد النصر على النازية، هو عيد وطنى تحتفل فيه روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق، باستسلام ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية، حيث وقع هذا الاستسلام فى مساء 8 مايو 1945 - 9 مايو بتوقيت موسكو - وقد سبق هذا الاستسلام استسلامًا آخرًا وقعته القيادة الألمانية مع الحلفاء، وقد وأعلنت حكومة الاتحاد السوفيتى عن استسلام ألمانيا فى 9 مايو، بعد أن تم الاحتفال بهذا الاستسلام فى برلين، وأصبح يوم 9 مايو من كل عام يومًا يحتفل به الاتحاد السوفيتى، ومن بعده روسيا بالانتصار على ألمانيا النازية.

وشارك فى هذا الاحتفال خلال ذكراه الـ65 عام 2010، للمرة الأولى، جنود من دول حلف شمال الأطلسى، ومر نحو 10 آلاف جندى روسى فى الساحة الحمراء إلى جانب نحو 1000 عسكرى من 13 بلد، بينها فرنسا وبريطانيا وبولندا والولايات المتحدة، وهى المرة الأولى التى تشارك فيها دول أعضاء فى الحلف، الذى لا زالت ترى فيه روسيا تهديدًا لأمنها.

وتألف العرض – حينها - من قسمين، الأول "تاريخى" والثانى "معاصر"، وشارك فيه نحو 160 من المعدات الثقيلة، وتابع المشاهدون فى الجزء الأول مرور نماذج من دبابات تى 34 الشهيرة، التى لعبت دورًا أساسيًا فى المعارك بين السوفييت والنازيين، أما فى الجزء الثانى، مرت معدات حديثة بينها صواريخ "توبول" و"اسكندر" العملاقة وطائرات "سوخوى 27" و"ميج 29".

أما الاحتفال الأخير بعيد النصر على النازية فى ذكراه الـ73 خلال العام 2018، فقد شارك فى العرض العسكرى بالساحة الحمراء، 13 ألف فرد يمثلون جميع فروع وأسلحة القوات المسلحة فى روسيا، 159 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، و75 طائرة، ولأول مرة شارك فى العرض العسكرى فى الساحة الحمراء طلاب أكاديمية ناخيموف البحرية فى سيفاستوبول، ومدرسة الحرس الرئاسى الروسى بموسكو، وطلاب أكاديمية سمولينسك العسكرية للدفاع الجوى العسكرى وغيرهم.

1
 

 

2
 

 

3
 

كما ظهر فى الساحة الحمراء طوابير المعدات الحربية الحديثة، منها عربات دعم الدبابات "تيرميناتور"، المجمعات الآلية لإزالة الألغام الروبوت"أوران 6"، مجمعات قتالية متعددة الوظائف "أوران 9" وطائرات بدون طيار "كورسار" و"كاتران"، كما عبرت الساحة الحمراء مركبات الطرق الوعرة، عربات الثلوج العسكرية، وسيارات الدفع الرباعى "واز" المزودة برشاش "كورد"، وراجمة صواريخ "سميرتش"، العربة المصفحة "تايفوتن كا" 4-4، المركبة القتالية المضادة للطائرات "تور-ام2" المركبة المدرعة "باترول"، منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسير-إس"، و"اس 400"، دبابات "أرماتا" وحاملة الأفراد مدرعة "بوميرانج"، مركبة المشاة القتالية "كورجانتس" وغيرها من المعدات.

4
 

 

5
 

واختتم الاستعراض بتحليق 75 طاقم للطيران العملياتى التكتيكى بعيد المدى، طائرات النقل العسكرى، حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو 160"، وقاذفات استراتيجية من طراز "تو 95 ام اس"، قاذفات بعيدة المدى "تو 22 ام3"، طائرات إعادة التزود بالوقود "ايل-78"، طائرات نقل عسكرية "ايل 76 ام دى"، مقاتلات "سو 35"، "سو 30 اس ام"، "ميج 29"، "ميج 31"، قاذفات "سو 34"، "سو 34 ام"، طائرات "سو 25" الهجومية، مروحيات "مى 26"، "مى 8"، "مى 28 ان"، "كا 52"، "مى 24"، إضافة إلى مشاركة أحدث طائرتين "سو 57".

وفى إطار الاحتفالات بذكرى عيد النصر تشهد موسكو والكثير من المدن الأخرى فى روسيا والعالم مسيرة الفوج الخالد والتى يحمل فيها مئات آلاف المشاركين صور أقاربهم ممن قتلوا فى الحرب الوطنية العظمى، كما تشهد موسكو وعدد من المدن الروسية عروضا لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بذكرى الانتصار على النازية، وحينها، أشار وزير الدفاع الروسى بمناسبة ذكرى مرور 73 عاماً على انتصار الشعب السوفيتى فى الحرب الوطنية العظمى فى 1941 - 1945، إلى قيام الوحدات العسكرية للقوات المسلحة فى روسيا بإطلاق 30 طلقة مدفعية فى هذا اليوم الساعة 22:00 بالتوقيت المحلى، وإطلاق الألعاب النارية تتويجا للاحتفالات بعيد النصر.

6
 

 

7
 

 

8
 

 

9
 

 

10
 

 

11
 
 
 
12
 

 

13
 

 

14
 

 

15
 

 

16
 

 

17
 
 
 
18
 

 

19
 

 

20
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمود عباس يهنئ بوتين بذكرى الانتصار فى الحرب الوطنية العظمى

مسئول روسى: أحبطنا هجوما إرهابيا استهدف احتفالات عيد النصر

صور.. بوتين فى عيد النصر: روسيا منفتحة لحل جميع قضايا الأمن الدولى

صور.. استعراض عسكرى فى روسيا خلال بروفات استعدادات عيد النصر

مقاتلات "سوخوى 57" تشارك فى احتفالات عيد النصر بموسكو

بالصور .. قنصل روسيا بالإسكندرية يضع إكليل الزهور على قبر الشهداء فى عيد النصر

موسكو: 72 طائرة عسكرية ستشارك غدا فى احتفالات عيد النصر

القوات الروسية تشارك ببروفات العرض العسكرى لاحتفالات عيد النصر

عيد النصر على النازية

الاتحاد السوفيتى

الحرب الوطنية العظمى

الحرب العالمية الثانية

اخبار العالم

اخبار روسيا

اليوم السابع بلس

القوات المسلحة الروسية

الساحة الحمراء




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة