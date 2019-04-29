الساحة الحمراء.. أول بروفة ليلية لعرض عسكرى روسى فى عيد النصر ..فيديو وصور

كتب محمد رضا

تحتفل روسيا، يوم 9 مايو من كل عام بذكرى عيد النصر على النازية خلال الحرب الوطنية العظمى "الحرب العالمية الثانية"، حيث تقدم القوات المسلحة الروسية بمختلف تجهيزاتها وفروعها عروض عسكرية فى الساحة الحمراء وسط موسكو، احتفالًا بهذا اليوم.

اليوم الاثنين، شهدت الساحة الحمراء فى قلب العاصمة الروسية موسكو، أول بروفة ليلية للاستعراض العسكرى السنوى بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد النصر على النازية، خلال الحرب الوطنية العظمى، الذى تجرى احتفالاته يوم 9 مايو المقبل.

عيد النصر على النازية، هو عيد وطنى تحتفل فيه روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق، باستسلام ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية، حيث وقع هذا الاستسلام فى مساء 8 مايو 1945 - 9 مايو بتوقيت موسكو - وقد سبق هذا الاستسلام استسلامًا آخرًا وقعته القيادة الألمانية مع الحلفاء، وقد وأعلنت حكومة الاتحاد السوفيتى عن استسلام ألمانيا فى 9 مايو، بعد أن تم الاحتفال بهذا الاستسلام فى برلين، وأصبح يوم 9 مايو من كل عام يومًا يحتفل به الاتحاد السوفيتى، ومن بعده روسيا بالانتصار على ألمانيا النازية.

وشارك فى هذا الاحتفال خلال ذكراه الـ65 عام 2010، للمرة الأولى، جنود من دول حلف شمال الأطلسى، ومر نحو 10 آلاف جندى روسى فى الساحة الحمراء إلى جانب نحو 1000 عسكرى من 13 بلد، بينها فرنسا وبريطانيا وبولندا والولايات المتحدة، وهى المرة الأولى التى تشارك فيها دول أعضاء فى الحلف، الذى لا زالت ترى فيه روسيا تهديدًا لأمنها.

وتألف العرض – حينها - من قسمين، الأول "تاريخى" والثانى "معاصر"، وشارك فيه نحو 160 من المعدات الثقيلة، وتابع المشاهدون فى الجزء الأول مرور نماذج من دبابات تى 34 الشهيرة، التى لعبت دورًا أساسيًا فى المعارك بين السوفييت والنازيين، أما فى الجزء الثانى، مرت معدات حديثة بينها صواريخ "توبول" و"اسكندر" العملاقة وطائرات "سوخوى 27" و"ميج 29".

أما الاحتفال الأخير بعيد النصر على النازية فى ذكراه الـ73 خلال العام 2018، فقد شارك فى العرض العسكرى بالساحة الحمراء، 13 ألف فرد يمثلون جميع فروع وأسلحة القوات المسلحة فى روسيا، 159 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، و75 طائرة، ولأول مرة شارك فى العرض العسكرى فى الساحة الحمراء طلاب أكاديمية ناخيموف البحرية فى سيفاستوبول، ومدرسة الحرس الرئاسى الروسى بموسكو، وطلاب أكاديمية سمولينسك العسكرية للدفاع الجوى العسكرى وغيرهم.













كما ظهر فى الساحة الحمراء طوابير المعدات الحربية الحديثة، منها عربات دعم الدبابات "تيرميناتور"، المجمعات الآلية لإزالة الألغام الروبوت"أوران 6"، مجمعات قتالية متعددة الوظائف "أوران 9" وطائرات بدون طيار "كورسار" و"كاتران"، كما عبرت الساحة الحمراء مركبات الطرق الوعرة، عربات الثلوج العسكرية، وسيارات الدفع الرباعى "واز" المزودة برشاش "كورد"، وراجمة صواريخ "سميرتش"، العربة المصفحة "تايفوتن كا" 4-4، المركبة القتالية المضادة للطائرات "تور-ام2" المركبة المدرعة "باترول"، منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسير-إس"، و"اس 400"، دبابات "أرماتا" وحاملة الأفراد مدرعة "بوميرانج"، مركبة المشاة القتالية "كورجانتس" وغيرها من المعدات.









واختتم الاستعراض بتحليق 75 طاقم للطيران العملياتى التكتيكى بعيد المدى، طائرات النقل العسكرى، حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو 160"، وقاذفات استراتيجية من طراز "تو 95 ام اس"، قاذفات بعيدة المدى "تو 22 ام3"، طائرات إعادة التزود بالوقود "ايل-78"، طائرات نقل عسكرية "ايل 76 ام دى"، مقاتلات "سو 35"، "سو 30 اس ام"، "ميج 29"، "ميج 31"، قاذفات "سو 34"، "سو 34 ام"، طائرات "سو 25" الهجومية، مروحيات "مى 26"، "مى 8"، "مى 28 ان"، "كا 52"، "مى 24"، إضافة إلى مشاركة أحدث طائرتين "سو 57".

وفى إطار الاحتفالات بذكرى عيد النصر تشهد موسكو والكثير من المدن الأخرى فى روسيا والعالم مسيرة الفوج الخالد والتى يحمل فيها مئات آلاف المشاركين صور أقاربهم ممن قتلوا فى الحرب الوطنية العظمى، كما تشهد موسكو وعدد من المدن الروسية عروضا لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بذكرى الانتصار على النازية، وحينها، أشار وزير الدفاع الروسى بمناسبة ذكرى مرور 73 عاماً على انتصار الشعب السوفيتى فى الحرب الوطنية العظمى فى 1941 - 1945، إلى قيام الوحدات العسكرية للقوات المسلحة فى روسيا بإطلاق 30 طلقة مدفعية فى هذا اليوم الساعة 22:00 بالتوقيت المحلى، وإطلاق الألعاب النارية تتويجا للاحتفالات بعيد النصر.



























































