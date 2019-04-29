الحماية المدنية تسيطر على حريق فى مصنع زيوت بالقناطر الخيرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمصنع زيت طعام ببلدة بهادة التابعة لمدينة القناطر الخيرية ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عماد حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع زيت طعام ببلدة بهادة التابعة لمدينة القناطر الخيرية ، على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى ، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.
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