الحماية المدنية تسيطر على حريق فى مصنع زيوت بالقناطر الخيرية

القليوبية - نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمصنع زيت طعام ببلدة بهادة التابعة لمدينة القناطر الخيرية ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عماد حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع زيت طعام ببلدة بهادة التابعة لمدينة القناطر الخيرية ، على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى ، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.