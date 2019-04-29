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الحماية المدنية تسيطر على حريق فى مصنع زيوت بالقناطر الخيرية

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:39 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق فى مصنع زيوت بالقناطر الخيرية سيارات إطفاء - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمصنع زيت طعام ببلدة بهادة التابعة لمدينة القناطر الخيرية ،   تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت  النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عماد حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع زيت طعام ببلدة بهادة التابعة لمدينة القناطر الخيرية ، على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى ،  مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

 

 


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