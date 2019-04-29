الجيش الليبى يستعيد السيطرة على معسكر "اليرموك " جنوبى طرابلس

طرابلس (أ ش أ)

تمكن الجيش الوطنى الليبى، اليوم الاثنين، من استعادة السيطرة على معسكر "اليرموك " بطريق قصر بن غشير جنوبى (طرابلس) .

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن كتائب "الوفاق " انسحبت إلى مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين ب(طرابلس).

وقال مسؤولون ليبيون، إن الجيش الوطنى كثف غاراته الجوية على العاصمة (طرابلس ) خلال اليومين الماضيين، لافتين إلى أن الغارات الجوية استهدفت لواء النواصي، فى منطقة "أبو سليم" التى تبعد حوالى 7 كيلومترات من وسط العاصمة الليبية، وبلدات خلة الفرجان وعين زارة والتويشة جنوبها .

وكانت قوات الجيش الليبي، قد قصفت فجر أمس الأحد، مواقع ميليشيا مسلحة تدعم حكومة "الوفاق " جنوب العاصمة (طرابلس).