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الجيش الليبى يستعيد السيطرة على معسكر "اليرموك " جنوبى طرابلس

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:08 م
الجيش الليبى يستعيد السيطرة على معسكر "اليرموك " جنوبى طرابلس الجيش الليبى ـ صورة أرشيفية
طرابلس (أ ش أ)
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تمكن الجيش الوطنى الليبى، اليوم الاثنين، من استعادة السيطرة على معسكر "اليرموك " بطريق قصر بن غشير جنوبى (طرابلس) .

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن كتائب "الوفاق " انسحبت إلى مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين ب(طرابلس).

وقال مسؤولون ليبيون، إن الجيش الوطنى كثف غاراته الجوية على العاصمة (طرابلس ) خلال اليومين الماضيين، لافتين إلى أن الغارات الجوية استهدفت لواء النواصي، فى منطقة "أبو سليم" التى تبعد حوالى 7 كيلومترات من وسط العاصمة الليبية، وبلدات خلة الفرجان وعين زارة والتويشة جنوبها .

وكانت قوات الجيش الليبي، قد قصفت فجر أمس الأحد، مواقع ميليشيا مسلحة تدعم حكومة "الوفاق " جنوب العاصمة (طرابلس).

 


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