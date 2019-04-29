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الإثنين، 29 أبريل 2019 02:43 م
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الجيش الجزائرى يدمر حقيبة تحوى حزاما ناسفا شمال شرقى البلاد

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:55 م
الجيش الجزائرى يدمر حقيبة تحوى حزاما ناسفا شمال شرقى البلاد الجيش الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تدمير حقيبة تحوى حزامًا ناسفًا بولاية باتنة شمال شرقى البلاد، وذلك بالتنسيق عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش).

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الاثنين، أنه فى إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت قوات للجيش ببرج باجى مختار (جنوب) 9 منقبين عن الذهب، وضبطت 3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط، فيما أوقفت دورية أخرى بعين قزام (جنوب) مهربًا كان على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـ(1.7) طن من المواد الغذائية.

وأشارت إلى أن عناصر الدرك الوطنى ضبطت خلال عمليتين منفصلتين بكل من برج بوعريريج وسكيكدة (شمال) 4 تجار مخدرات بحوزتهم 6.6 كيلو جرام من المخدرات، فى حين تم توقيف 40 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين صالح (شمال غرب).

 


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