الجيزة ترفع 45 طن قمامة من الحدائق بعد احتفالات شم النسيم

كتب سيد الخلفاوى

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة 45 طن مخلفات من الحدائق العامة والمتنزهات خلال احتفالات شم النسيم.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وزعت 50 (ألف كيس) قمامه مجانا على رواد حديقتى الحيوان والأورمان وأرض مطار إمبابة والجيزة العامة بطريق الفيوم ودفعت بعمالها ومعداتها وذلك لرفع ناتج مخلفات الحدائق والأسواق بنطاق أحياء الجيزة.

وأكد شفيق جلال ، رئيس هيئه نظافة وتجميل الجيزة ، أنه تم تحريك فرق ثابته من عمال النظافة ومعهم سيارات نصف نقل لرفع مخلفات الحدائق ، وسوف تقوم عمال الحدائق باستعادة المظهر الجمالى للميادين والحدائق والمتنزهات بعد الانتهاء من رفع المخلفات وإجراء صيانة للمسطحات الخضراء وزراعة ماتم إتلافه من النباتات والزهور.