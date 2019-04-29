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"التعليم العالى": لدينا 54 معهد هندسى قائم.. ولا تغيير فى سياسات القبول بها

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:54 م
"التعليم العالى": لدينا 54 معهد هندسى قائم.. ولا تغيير فى سياسات القبول بها السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
وائل ربيعى
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أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى ، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر منذ ما يقرب من عام مضى البدء قدما فى إنشاء المعاهد التكنولوجية الجديدة فى مختلف التخصصات؛ تماشيا مع رؤية الدولة المصرية فى الاهتمام بالتعليم التكنولوجى الجديد.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك 54 معهد هندسى فى مصر تخضع لإشراف وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى، مؤكدا أنه لن يتأثر أى معهد قائم بقرار عدم منح تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات قادمة، قائلا: "القرار يشمل المعاهد الجديدة فقط".

وتابع عطا قائلا، أنه لن يكون هناك أى تغيير فى قواعد القبول الخاصة بهذه المعاهد نهائيا، وأنه سيتم توجيه الطلاب إلى المعاهد التكلنولوجية "4 سنوات" فى كل التخصصات التى تنشئها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك سيطرة كاملة على المعاهد الهندسية القائمة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ولجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات والوزارة ، تقومان بمراحل عديدة ودورة من التقييم على أعضاء هيئة التدريس والمقررات الدراسية، قائلا: "لن أبالغ إذا قلت إن هناك لجنة أسبوعية بكل معهد من المعاهد الهندسية القائمة فى نظام التعليم العالى المصرى".

 

 


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