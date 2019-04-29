video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعين نائبًا جديدًا لمدير مكتب البنك فى مصر

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:06 م
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعين نائبًا جديدًا لمدير مكتب البنك فى مصر البنك الاوروبى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعيين خالد حمزة نائبًا جديدًا لمدير مكتب البنك في مصر وسيتولى منصبه في القاهرة في الأول من مايو خلفًا لكاترينا بيورلين هانسن.

وحسب بيان للبنك صدر اليوم، سيعمل النائب الجديد على استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعملياته في البلاد، ودعم جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.

والتحق حمزة، الذي يحمل كل من الجنسية المصرية والبريطانية، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2012 كمصرفي أول في قطاع البنية التحتية ، ويتمتع بخبرة واسعة في تصميم وتنفيذ مشاريع القطاعين العام والخاص وقاد مبادرات حوار السياسات الرئيسية للبنك في مصر.

وقبل انضمامه إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كان مسؤول المخاطر في البنك التجاري الدولي المصري، ومصرفي تجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية ، كما عمل في إحدى شركات الأسهم الخاصة الإقليمية.

وحصل حمزة على بكالوريوس الآداب في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، ومنذ بدء العمل في البلاد عام 2012 استثمر البنك حتى الآن أكثر من 4.8 مليار يورو لتمويل 91 مشروعًا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل يلتقى وفد البنك الأوروبى لبحث تمويل شراء ١٠٠ جرار و١٢ قطار جديد للسكك الحديدية والمترو

رئيس البنك الإوروبى لإعادة الإعمار : 4.5 مليار جنيه استثماراتنا فى مصر

البنك الاوروبى

بريطانيا

البنك التجارى الدولى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة