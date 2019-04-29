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البابا فرنسيس يوصى مصففى الشعر وأخصائيى التجميل بتفادى النميمة فى العمل

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:39 م
البابا فرنسيس يوصى مصففى الشعر وأخصائيى التجميل بتفادى النميمة فى العمل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
كتب مصطفى عنبر
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دعا البابا فرنسيس،بابا الفاتيكان، مصففي الشعر وأخصائيي التجميل ، إلى عدم الانجرار وراء النميمة والثرثرة خلال ممارستهم مهنتهم، وذلك لدى استقباله في الفاتيكان الاثنين 29 أبريل 2019 وفدا من العاملين في مجال تصفيف الشعر والتجميل والتزيين.

وقال البابا ،  "مارسوا مهنتكم بأسلوب مسيحي مع معاملة الزبائن بلطف وأدب ومدّهم دائما بالكلمة الطيبة والتشجيع" ، وحث البابا فرانسيس، مصففي الشعر والمزينين خلال اللقاء في الفاتيكان على "تفادي الوقوع في تجربة النميمة التي تتسلل بسهولة إلى محيط عملكم" ،  وقال البابا فرنسيس "في استطاعة كل واحد منكم في محيط العمل أن يتصرف دوما باستقامة والمساهمة بإيجابية للخير العام للمجتمع".

يذكر أن البابا فرنسيس ، افتتح محلا للحلاقة وحمامات مخصصة للمشردين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان سنة 2015.

 


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الفاتيكان

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نميمة




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