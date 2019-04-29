البابا فرنسيس يوصى مصففى الشعر وأخصائيى التجميل بتفادى النميمة فى العمل

كتب مصطفى عنبر

دعا البابا فرنسيس،بابا الفاتيكان، مصففي الشعر وأخصائيي التجميل ، إلى عدم الانجرار وراء النميمة والثرثرة خلال ممارستهم مهنتهم، وذلك لدى استقباله في الفاتيكان الاثنين 29 أبريل 2019 وفدا من العاملين في مجال تصفيف الشعر والتجميل والتزيين.

وقال البابا ، "مارسوا مهنتكم بأسلوب مسيحي مع معاملة الزبائن بلطف وأدب ومدّهم دائما بالكلمة الطيبة والتشجيع" ، وحث البابا فرانسيس، مصففي الشعر والمزينين خلال اللقاء في الفاتيكان على "تفادي الوقوع في تجربة النميمة التي تتسلل بسهولة إلى محيط عملكم" ، وقال البابا فرنسيس "في استطاعة كل واحد منكم في محيط العمل أن يتصرف دوما باستقامة والمساهمة بإيجابية للخير العام للمجتمع".

يذكر أن البابا فرنسيس ، افتتح محلا للحلاقة وحمامات مخصصة للمشردين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان سنة 2015.