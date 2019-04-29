video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاستثمار تصدر دليل تراخيص اتحاد مقاولى البناء والتشييد

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:15 ص
الاستثمار تصدر دليل تراخيص اتحاد مقاولى البناء والتشييد محسن عادل
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

أصدرت الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة، دليل تراخيص اتحاد مقاولى البناء والتشييد، وذلك فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتيسير على المستثمرين.

ويتضمن الدليل المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاتحاد، وكذا الرسوم ومقابل الخدمات، والاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتضمن الدليل توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذى ينظمه قانون الاستثمار والسند التشريعي المتعلق بخدمات الاستثمار.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل خطة هيئة الاستثمار للتخلص من الهوالك وبقايا الملابس بالمناطق الحرة

"الاستثمار" تحدد 7 شروط لتنازل المستثمر عن أرضه أو مصنعه فى المناطق الحرة

هيئة الاستثمار

محسن عادل

دليل تراخيص اتحاد البناء

البناء والتشييد




لا تفوتك
لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة