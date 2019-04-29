الأقباط العاملون بقطاع الطيران يشكرون الوزير على جهوده بالسماح لهم بالحج إلى القدس مجانا

كتب محمود عبد الغنى

وجه الحجاج الأقباط من العاملين بقطاع الطيران المدني، الشكر للفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، على جهوده بالسماح لهم بالحج إلى القدس مجانا إسوة بكافة العاملين الفائزين بقرعة الحج بالوزارة.

وقال أحد العاملين من حجاج القدس، خلال رسالته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "شكرا معالي وزير الطيران المدنى، على محبته وعلى قراره بسفر أقباط وزارة الطيران، وهى السابقة الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن القرار أثبت بالفعل أن المواطنة أفعال وليست مجرد كلام".

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، أنهت إجراءات سفر 600 حاج مسيحي علي 3 رحلات تابعة لشركة "اير سينا" متجهة إلي تل أبيب ومنها إلي القدس، للاحتفال بيوم القيامة وزيارة عين كارم وكنيسة يوحنا المعمدان ومغارة الحليب وكنيسة المهد، وكنيسة مرقد العذراء أم النور، وكنيسة الجثمانية وكنيسة الدمعة حيث بكاء السيد المسيح، وجبل الزيتون .

وقام المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بتوديع وفد من الحجاج تابع لوزارة الطيران المدني ضم 58 من العاملين من بينهم الطيار إلياس صادق رئيس اكاديمة الطيران المدني والمحاسب مجدي إسحاق مساعد رئيس الشركة القابضة للمطارات وقيادات مسيحية بالطيران المدني .

بدأت شركات السياحة تفويج رحلات الحج القبطي لزيارة بيت المقدس من مطار القاهرة الدولي على رحلات إير سينا المتجهة إلى مطار بن جوريون الدولي بتل أبيب، لنقل أكثر من 5 آلاف و500 حاج قبطي هذا العام حصلوا على الموافقات الأمنية، وتنتهي الرحلات في 5 مايو المقبل .