video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:16 ص
الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا .
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأجواء ربيعية اخرجوا واتفسحوا وخلوا بالكم من الشمس.. الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. طقس شم النسيم معتدل بالسواحل الشمالية مائل للحرارة بالوجه البحرى والعاصمة.. وللمواطنين: ارتداء غطاء للرأس وشرب السوائل

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

الجو

موجه حاره

درجات الحراره

هيئه الارصاد




لا تفوتك
لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة