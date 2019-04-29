اصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الحر أمام مدينة طوخ

تلقى العميد فوزى عبد ربة مامور مركز شرطة طوخ بلاغا بوبوقع حادث تصادم عل الطريق الحر ووجود مصابين تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل المقدم احمد سامى رئيس المباحث والنقيب مصطفى كامل معاون المباحث، وتبين أنه اثناء سير السيارة رقم 276 ص و ج ملاكى على الطريق الحر اصطدمت بالسيارة رقم 3279 ق ن ع ميكروباص من الخلف، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد قائد السيارة الثانية فاصطدم بأحد المحلات على الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من ركاب السيارتين بينهم طفله فى حالة حرجة، وتم نقلهم جميعا الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.