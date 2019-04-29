ارتفاع صافى ربح البنك الصناعى والتجارى الصينى 4.1% فى الربع الأول

رويترز

قال البنك الصناعى والتجارى الصيني، أكبر بنك تجارى فى العالم من حيث الأصول، إن صافى الربح نما 4.1% على أساس سنوى فى الربع الأول من العام، وهو ما جاء دون التوقعات بفارق ضئيل.

وقال البنك فى بيان النتائج اليوم الاثنين إن الربح بلغ 82.01 مليار يوان (12.18 مليار دولار) فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى مارس مقارنة مع 78.80 مليار يوان فى نفس الفترة قبل عام.

وبحسب تقديرات شركتى سمسرة جمعتها رويترز، كان المحللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 4.3 % فى صافى ربح الربع الأول.