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الإثنين، 29 أبريل 2019 03:15 م
خالد صلاح
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ارتفاع صافى ربح البنك الصناعى والتجارى الصينى 4.1% فى الربع الأول

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:11 م
ارتفاع صافى ربح البنك الصناعى والتجارى الصينى 4.1% فى الربع الأول الرئيس الصينى
رويترز
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قال البنك الصناعى والتجارى الصيني، أكبر بنك تجارى فى العالم من حيث الأصول، إن صافى الربح نما 4.1% على أساس سنوى فى الربع الأول من العام، وهو ما جاء دون التوقعات بفارق ضئيل.

وقال البنك فى بيان النتائج اليوم الاثنين إن الربح بلغ 82.01 مليار يوان (12.18 مليار دولار) فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى مارس  مقارنة مع 78.80 مليار يوان فى نفس الفترة قبل عام.

وبحسب تقديرات شركتى سمسرة جمعتها رويترز، كان المحللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 4.3 % فى صافى ربح الربع الأول.


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