ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى إندونيسيا لـ 31 قتيلا

جاكرتا (أ ش أ)

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التى اجتاحت مقاطعة بينجكولو غربى إندونيسيا إلى 31 شخصا.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن مسئولين فى إدارة الكوارث قولهم إن عمليات البحث عن 13 مفقودا لا تزال مستمرة.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة فى فيضان عدة أنهار فى بنجكولو، مما أدى إلى غمر عدة أجزاء من المقاطعة، وتدمير مئات المبانى والجسور والطرق، كما تسببت الفيضانات فى حدوث انهيارات أرضية وقطعت الاتصالات البرية بين المناطق فى بنجكولو وبين المقاطعة وغيرها من المقاطعات.